В дом Николь Кидман и Кита Урбана ворвался грабитель

На момент ограбления Николь Кидман и Кита Урбана не было дома. Однако, по информации журналистов, один из сотрудников артистов спугнул вора. Мужчина разбил окно в особняке, но убежал, когда услышал шаги. Пока неизвестно, было ли что-то украдено. Отмечается, что полиция ждет, когда Николь Кидман и Кит Урбан проверят свое имущество и поделятся информацией. В данный момент правоохранительные органы ведут расследование.