Любимова: Россия развенчала миф о гибели киноиндустрий с уходом Голливуда

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия развенчала миф о невыживаемости киноиндустрий после ухода голливудского кино, заявила ТАСС министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, после ухода Голливуда произошел скачок в сборах российских кинолент.
«Есть ряд мифов, в которых мы жили прежде, сами того не зная. Например, нам говорили: “Ни одна кинематография в мире, просто сеть кинотеатров не выживет без американского кино”. Это неправда. Оказалось, что это миф», — сказал министр.
Любимова подчеркнула, что благодаря увеличению средств на производство фильмов и поддержке российских кинотеатров количество последних начало расти. Произошел скачок и в сборах российских кинолент.
«Раньше у нас было один-два “миллиардника” в год, а сейчас — уже четыре только в начале 2025 года», — добавила собеседница агентства.
Кроме того, как отметила министр, наблюдается большой интерес к российской анимации со стороны Латинской Америки и Азии. «Смешариков», по ее словам, дети из Китайской Народной Республики и вовсе считают своим мультсериалом.
Любимова добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы выйти на совместное производство кинопродукции с КНР. Соответствующие поручения уже даны главами двух государств, отметила министр. Такие же намерения Любимова выразила и в отношении кинопроизводителей из Индии.