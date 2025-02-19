Максим Виторган рассказал о плотном графике 8-летнего сына от Собчак

В 2019 году Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. В 2022 году ходили слухи, что пара рассталась. Долгое время артисты опровергали это. В 2025-м Виторган объявил о новом романе. 1 января 2025 года артист перестал скрывать свои отношения с Анной Коротковой. Он опубликовал снимок с избранницей, признавшись ей в любви.