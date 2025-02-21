Алан Рикман умел наделять отрицательных персонажей незабываемой харизмой. Проницательный взгляд, своя манера речи и низкий голос придавали его героям особую выразительность. В злодеях Рикмана ощущалась надменность, словно они возвышались над окружающими, но персонажи с легкостью перетягивали все внимание зрителей на себя. Вспомним роли британского актера, который, увы, скончался в 2016 году.
1. «Крепкий орешек», Ганс Грубер
В канун Рождества группа плохих парней планирует дерзкое ограбление. Они могли бы уйти безнаказанными, если бы не Джон МакКлейн (Брюс Уиллис). Во главе банды — Ганс Грубер, хладнокровный и элегантный преступник, чья убийственная харизма сделала его одним из величайших антагонистов в истории кино. Для Алана Рикмана роль в «Крепком орешке» стала дебютом на большом экране — до того момента он был известен прежде всего как театральный актер.
Изначально Грубер задумывался как стереотипный противник, но Рикман превратил его в изысканного манипулятора. Он настоял на сшитых на заказ костюмах, создавая резкий контраст с брутальными кинозлодеями прошлого. Никаких пафосных монологов, грубой силы или аквариумов с акулами, главное оружие теперь — интеллект, и это не книжная эрудиция, а тонкое понимание человеческой натуры и умение стратегически мыслить.
Это Рикман предложил сцену, в которой лидер грабителей хитроумно выдает себя за заложника. Его утонченность, безупречная дикция и ледяное спокойствие сумели создать ощущение абсолютного контроля. Грубер в исполнении Рикмана задал новый стандарт для злодеев боевиков и стал знаковой фигурой в поп-культуре.
2. «Робин Гуд: Принц воров», шериф Ноттингема
Рыцарь Робин из Локсли (Кевин Костнер), вернувшись из Крестового похода, обнаруживает, что его земли оказались под властью жестокого шерифа Ноттингема. Чтобы побороться за справедливость, Робин в Шервудском лесу собирает отряд повстанцев.
Алан Рикман воплотил в «Робин Гуде: Принце воров» эксцентричного и алчного феодала, который одновременно пугает, восхищает и развлекает зрителя. Шериф — деспот и самодур, его образ карикатурный, но он не скатывается в гротеск. Вместо того чтобы нелепо поскользнуться на банановой кожуре, он скорее залепит пощечину попавшемуся под горячую руку помощнику.
Рикман дважды отказывался от роли, опасаясь застрять в амплуа злодея, и согласился после того, как получил полную свободу в интерпретации персонажа. Более того, при поддержке знакомых драматургов он переписал реплики шерифа. Критики, конечно же, оценили игру артиста, и если Кевин Костнер получил номинацию на «Золотую малину», то Рикман удостоился премии BAFTA как лучший актер второго плана.
По слухам, увидев финальный монтаж, Кевин Костнер потребовал сократить экранное время Алана Рикмана. Он опасался, что шериф затмит главного героя. Опасения оказались не напрасны: Ноттингемский злодей стал запоминающейся частью фильма.
3. Серия фильмов «Гарри Поттер», Северус Снейп
История о мальчике, который выжил, основанная на книгах Джоан Роулинг, стала одной из самых значимых кинофраншиз. Восемь фильмов про «Гарри Поттера» перенесли зрителей в волшебный мир Хогвартса, наполненный магией, дружбой и вечным противостоянием добра и зла. Зритель знакомится с мастером по зельеварению как с одним из учителей Гарри, но прощается с ним как с одним из центральных героев сюжета.
Рикман был единственным актером, которому Роулинг заранее раскрыла судьбу героя. Это позволило создать столь сложный и трагичный образ, в котором смелость и самопожертвование маскировались под холодность и жесткость. Голос, мимика, сдержанная, но выразительная подача превратила Северуса Снейпа в культовую фигуру.
Каменное лицо Алана Рикмана заставляло зрителей поверить в недобрые мотивы героя. Реплики Северуса настолько полны презрения, что даже Дэниэл Рэдклифф признавался, что боялся Рикмана на съемках первой части. Но в финальной сцене «Гарри Поттера» актер одними глазами играет боль утраченной любви, душевные терзания и привязанность к воспитаннику. Именно Рикман сделал финальный поворот таким мощным, а его «всегда» проникает в душу даже при сотом просмотре.
4. «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», судья Терпин
Готическая история мести, пропитанная мраком, кровью и великолепной музыкой Стивена Сондхайма. Фильм рассказывает о брадобрее Бенджамине Баркере (Джонни Депп), который после каторги возвращается в Лондон под именем Суини Тодд, чтобы отомстить судье, разрушившему его жизнь.
Злодеи Алана Рикмана обычно обладают странной притягательностью, но судья Терпин — исключение. В отличие от других антагонистов, он не захватывает небоскребы и не ведет войны, а сидит в своем кабинете, прячась за маской респектабельного служителя закона. Пользуясь положением, Терпин творит непотребства: бесчестит жену Баркера, доводит ее до самоубийства, а потом подбирается к их юной дочери.
Рикман полностью лишил своего персонажа харизмы и представил его как олицетворение безнаказанности. Исполнение настолько убедительно, что зритель не испытывает к нему ничего, кроме ненависти, и это — достижение для артиста. Бонусом картины «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» стало то, что Рикман продемонстрировал вокальный талант. В дуэте с Деппом он раскрывает суть персонажа, а сцена стала самым напряженным моментом перед финальным возмездием.
5. «Распутин», Григорий Распутин
Историческая драма о последних годах жизни одной из самых загадочных фигур в российской истории «Распутин» вышла на экраны в 1996 году, и Рикман блестяще воплотил образ «святого черта». Он заставляет зрителя то восхищаться харизмой Григория Распутина, то ужасаться его безумию.
В фильме «Распутин» Рикман — не коварный интриган, а сложная личность. Он пугает и притягивает, а его голос, движения, пронизывающий взгляд создают персонажа, чье влияние на царскую семью кажется невероятным, но постижимым именно благодаря дарованию этого англичанина.
Распутин Рикмана искренне верит в свою богоизбранность, и в этом основа его силы. Благодаря Рикману фильм не просто рассказывает историю падения династии Романовых, а погружает зрителя в самую суть событий в России первой четверти XX века.