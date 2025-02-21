Рикман полностью лишил своего персонажа харизмы и представил его как олицетворение безнаказанности. Исполнение настолько убедительно, что зритель не испытывает к нему ничего, кроме ненависти, и это — достижение для артиста. Бонусом картины «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» стало то, что Рикман продемонстрировал вокальный талант. В дуэте с Деппом он раскрывает суть персонажа, а сцена стала самым напряженным моментом перед финальным возмездием.