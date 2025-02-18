Деми Мур появилась на вечеринке Netflix BAFTA After Party, которая прошла в клубе The Twenty Two в Лондоне. На мероприятие вместе с 62-летней актрисой пришла ее старшая дочь Скаут Уиллис.
Звездная мама и ее наследница выбрали модные наряды от McQueen. Звезда фильма «Субстанция» надела черное мини-платье с пышной юбкой и высоким воротником. Наряд был декорирован пуговицами, карманами и кружевом.
Она также надела черные туфли-лодочки на шпильках и дополнила образ клатчем T-Bar Box с вышивкой из кристаллов. Мур распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.
33-летняя Скаут Уиллис надела темно-синий укороченный жилет с белой плиссированной отделкой сверху. Она сочетала его с обтягивающими брюками с разрезами на бедрах, которые также были украшены плиссированной отделкой. Девушка, как и знаменитая мама, распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.
До этого Деми Мур блистала на красной дорожке премии BAFTA в платье от McQueen, расшитом стразами и камнями. Актриса была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Субстанция». Однако она уступила победу Майки Мэдисон, сыгравшей главную роль в нашумевшем фильме «Анора».