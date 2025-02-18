33-летняя Скаут Уиллис надела темно-синий укороченный жилет с белой плиссированной отделкой сверху. Она сочетала его с обтягивающими брюками с разрезами на бедрах, которые также были украшены плиссированной отделкой. Девушка, как и знаменитая мама, распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.