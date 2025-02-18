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Старшая дочь поддержала Деми Мур на вечеринке кинопремии

Актриса вместе с наследницей посетила after party премии BAFTA

Деми Мур появилась на вечеринке Netflix BAFTA After Party, которая прошла в клубе The Twenty Two в Лондоне. На мероприятие вместе с 62-летней актрисой пришла ее старшая дочь Скаут Уиллис.

Деми Мур и Скаут Уиллис
Деми Мур и Скаут УиллисИсточник: Legion-Media

Звездная мама и ее наследница выбрали модные наряды от McQueen. Звезда фильма «Субстанция» надела черное мини-платье с пышной юбкой и высоким воротником. Наряд был декорирован пуговицами, карманами и кружевом.

Она также надела черные туфли-лодочки на шпильках и дополнила образ клатчем T-Bar Box с вышивкой из кристаллов. Мур распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.

33-летняя Скаут Уиллис надела темно-синий укороченный жилет с белой плиссированной отделкой сверху. Она сочетала его с обтягивающими брюками с разрезами на бедрах, которые также были украшены плиссированной отделкой. Девушка, как и знаменитая мама, распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.

До этого Деми Мур блистала на красной дорожке премии BAFTA в платье от McQueen, расшитом стразами и камнями. Актриса была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Субстанция». Однако она уступила победу Майки Мэдисон, сыгравшей главную роль в нашумевшем фильме «Анора».