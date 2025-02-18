Осужденный продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на брата из-за $45 млн

В 2020 году мужчина был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.