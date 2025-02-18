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Осужденный продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на брата из-за $45 млн

Продюсер Вайнштейн обвинил своего брата Боба в мошенничестве
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Отбывающий срок в тюрьме голливудский продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на своего брата Боба и еще одного руководителя The Weinstein Company Дэвида Глассера. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Вайнштейн обвинил бывших партнеров в мошенничестве. Он утверждает, что брат якобы заставил его взять на себя ответственность за кредит в $45 млн для спасения студии Вайнштейнов после банкротства, однако деньги, по утверждению продюсера, присвоили Глассер и Боб Вайнштейн.

В результате, заявляет знаменитость, бывшие партнеры оставили его с долгом в размере $30 млн не считая процентов. Экс-продюсер потребовал полного возмещения убытков и возвращения средств, а также снятия финансовых обязательств.

В 2020 году мужчина был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

Его команда юристов также подала иск на $5 млн против города Нью-Йорка. В документе утверждалось, что условия в тюрьме подорвали здоровье звезды.

Ранее Харви Вайнштейна госпитализировали после резкого ухудшения состояния из-за онкологического заболевания.