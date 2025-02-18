Фотографы перепутали Тимоти Шаламе с Марком Эйдельштейном на кинопремии

«Это было так безумно. Я знаю много потрясающих актеров, но они очень далеки от меня. Я почувствовал энергетику Тима вблизи. Я был очень счастлив поговорить с ним и узнать, что он настоящий, теплый и добрый человек», — цитирует Эйдельштейна издание The Variety.