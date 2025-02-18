Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фотографы перепутали Тимоти Шаламе с Марком Эйдельштейном на кинопремии

Фотографы неправильно подписали снимок с актером Шаламе в фотобанке
Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн
Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн

Тимоти Шаламе перепутали с Марком Эйдельштейном на британской кинопремии BAFTA. Фотографы разместили снимок со звездой «Дюны» в фотобанке Getty Images и указали, что на нем запечатлен российский актер Эйдельштейн.

В мировых СМИ звезду «Аноры» уже давно называют «русским Тимоти Шаламе». 23-летний Эйдельштейн говорил, что ему нравится сравнение с американским коллегой.

«Я очень благодарен за это сравнение, потому что он действительно потрясающий актер», — рассказал актер изданию Us Weekly на премьере фильма «Анора» в Нью-Йорке, которая состоялась в середине октября прошлого года.

Тогда Эйдельштейн сожалел, что Шаламе не пришел на презентацию картины с его участием.

«Если бы мы встретились, я бы сказал: “Привет, чувак. Спасибо тебе за твои работы. Тебе понравилась “Анора”? Что ты думаешь о философии “Аноры”?”» — говорил артист.

Позже он поделился впечатлениями от знакомства с Шаламе. Их первая встреча произошла в декабре прошлого года на кинопремии Gotham Awards 2024.

«Это было так безумно. Я знаю много потрясающих актеров, но они очень далеки от меня. Я почувствовал энергетику Тима вблизи. Я был очень счастлив поговорить с ним и узнать, что он настоящий, теплый и добрый человек», — цитирует Эйдельштейна издание The Variety.

Напомним, Марк Эйдельштейн прославился за рубежом после выхода фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Он сыграл в картине Ивана, избалованного сына русского олигарха. Персонаж актера женился на стриптизерше Аноре (Майки Мэдисон), чем разозлил своих родителей.