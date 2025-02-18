Фотографы перепутали Тимоти Шаламе с Марком Эйдельштейном на кинопремии

Тимоти Шаламе перепутали с Марком Эйдельштейном на британской кинопремии BAFTA. Фотографы разместили снимок со звездой «Дюны» в фотобанке Getty Images и указали, что на нем запечатлен российский актер Эйдельштейн.
В мировых СМИ звезду «Аноры» уже давно называют «русским Тимоти Шаламе». 23-летний Эйдельштейн говорил, что ему нравится сравнение с американским коллегой.
«Я очень благодарен за это сравнение, потому что он действительно потрясающий актер», — рассказал актер изданию Us Weekly на премьере фильма «Анора» в Нью-Йорке, которая состоялась в середине октября прошлого года.
Тогда Эйдельштейн сожалел, что Шаламе не пришел на презентацию картины с его участием.
«Если бы мы встретились, я бы сказал: “Привет, чувак. Спасибо тебе за твои работы. Тебе понравилась “Анора”? Что ты думаешь о философии “Аноры”?”» — говорил артист.
«Это было так безумно. Я знаю много потрясающих актеров, но они очень далеки от меня. Я почувствовал энергетику Тима вблизи. Я был очень счастлив поговорить с ним и узнать, что он настоящий, теплый и добрый человек», — цитирует Эйдельштейна издание The Variety.
Напомним, Марк Эйдельштейн прославился за рубежом после выхода фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Он сыграл в картине Ивана, избалованного сына русского олигарха. Персонаж актера женился на стриптизерше Аноре (Майки Мэдисон), чем разозлил своих родителей.