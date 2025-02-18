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Звезда «Молодежки» опубликовала фото в бикини

Актриса Анна Михайловская снялась в купальнике на пляже

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская снялась в бикини. Актриса позировала на пляже и опубликовала фото в соцсетях.

Анна Михайловская, фото: соцсети
Анна Михайловская, фото: соцсети

Артистка не скрывает, что улетела с сыном в отпуск за границу. Знаменитость отдыхает с ребенком в Абу-Даби.

Звезда отмечала, что ей постоянно «приписывают» пластические операции. Однако артистка не прибегала к хирургическим вмешательствам и пока не планировала этого делать. По мнению Михайловской, достаточно подобрать хорошую косметику для ухода за кожей, следить за питанием и регулярно заниматься любой физической активностью.

Актриса растит девятилетнего Мирослава от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили вместе воспитывать мальчика, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.

Ранее звезда «Молодежки» показала, как выглядит без макияжа и фильтров.