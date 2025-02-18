Звезда «Кухни» трогательно обратился к четырехлетнему сыну

Актер Марк Богатырев обратился к сыну от Татьяны Арнтгольц в день его рождения. Звезда сериала «Кухня» опубликовал в соцсетях редкие фото именинника.
«Дорогой мой сын, мой герой! Сегодня тебе исполнилось 4 года… Ты уже закладываешь ногу на ногу и скрещиваешь руки за головой, когда смотришь мультики, как твой папа, когда смотрит кино. Ты красивый, обаятельный, умный, как твоя мама, которая млеет при любом твоем жесте. Пусть ангелы и Бог защищают тебя, а звезды указывают путь. Мама и папа тебя очень любят, и пусть эта любовь бережет твое сердце и приведет тебя к твоим мечтам! С днем рожденья, сынок. Будь счастлив», — написал артист.
В сети недавно появились слухи, что Богатырев и Арнтгольц расстались. Супруги перестали делиться семейными фото в соцсетях и выходить вместе в свет. Однако артисты пока отказываются от комментариев.
Актеры поженились в 2020 году, торжество прошло в Москве в кругу самых близких людей пары. Звезда скрывала свою беременность, однако новость о скором пополнении в семье рассекретил ее коллега. В декабре 2020 года Александр Лазарев сообщил, что артистка находится в декретном отпуске. И 18 февраля 2021 года Арнтгольц во второй раз стала матерью, родив мальчика от Богатырева.
У знаменитости также есть 15-летняя дочь, она появилась в первом браке звезды с актером Иваном Жидковым. В 2018 году супруги сообщили о расставании, сохранив хорошие отношения. Артист недавно признался в интервью, что Мария переехала к нему, и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.
Ранее актер Жидков снялся с 15-летней дочерью от Арнтгольц.