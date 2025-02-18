Звезда «Кухни» трогательно обратился к четырехлетнему сыну

«Дорогой мой сын, мой герой! Сегодня тебе исполнилось 4 года… Ты уже закладываешь ногу на ногу и скрещиваешь руки за головой, когда смотришь мультики, как твой папа, когда смотрит кино. Ты красивый, обаятельный, умный, как твоя мама, которая млеет при любом твоем жесте. Пусть ангелы и Бог защищают тебя, а звезды указывают путь. Мама и папа тебя очень любят, и пусть эта любовь бережет твое сердце и приведет тебя к твоим мечтам! С днем рожденья, сынок. Будь счастлив», — написал артист.