Звезда «Психологинь» выложила редкое фото с возлюбленным

Звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум снялась со своим возлюбленным бизнесменом Даниилом Наумовым. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии.
«С лучшим мужчиной на планете», — отметила знаменитость.
Артистка в сентябре 2022 года рассекретила отношения с Наумовым. По словам звезды, после тяжелого развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, однако позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года актриса родила от возлюбленного мальчика Эрика.
Знаменитость была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Супруги развелись в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. У знаменитости нет никаких претензий к бывшему мужу, и она находит в этом только позитивные для всех моменты. По словам звезды, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее сыну и выстроить с ним дружеские отношения.