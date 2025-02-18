Юра Борисов отреагировал на его сравнение с Райаном Гослингом

Юра Борисов прокомментировал слова режиссера Шона Бэйкера, который назвал его «русским Райаном Гослингом». 32-летний актер признался, что польщен таким сравнением, ведь ему нравится творчество американского коллеги.
«Я люблю Райана Гослинга и очень заинтересован в том, чтобы когда-нибудь поработать с ним. Я видел фильмы с его участием. Он играет очень-очень круто. Но я не знаю, что Бэйкер имеет в виду. Давайте спросим Шона», — признался звезда фильма «Пророк. История Александра Пушкина».
Бэйкер также назвал Борисова «душой и сердцем “Аноры”». Именно поэтому герой актера появляется в картине на 28 минуте. Постановщик отметил, что специально так сделал, потому что персонаж Борисова — это «секретное оружие» в этом проекте.
Напомним, Юра Борисов сыграл в американском фильме «Анора» «решалу» Игоря, которого русские олигархи наняли присматривать за своим сыном Ваней (Марк Эйдельштейн). Молодой человек увлекся стриптизершей Анорой (Майки Мэдисон) и тайно на ней женился. Родители не одобрили этот брак и решили приехать в Америку, чтобы аннулировать его.
За второстепенную роль в картине Юра Борисов был номинирован на престижные мировые премии, в том числе на «Оскар». Актер признался, что все эти номинации для него не так важны. Он ценит то, что подобные мероприятия дают возможность вновь встретиться с коллегами и друзьями.
«Может быть, это выглядит глупо, но для меня важнее проводить время с друзьями. Без этого мы будем жить отдельно. И, конечно, когда-нибудь это произойдет, поэтому я немного грущу. Но сейчас мы все вместе, и я счастлив», — говорил он в беседе с Associated Press.