Звезда «Физрука» показала дочь-подростка

Звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина показала дочь-подростка. Актриса снялась с 14-летней Александрой в машине и опубликовала фото в соцсетях.
«Любить тебя — кайф», — написала знаменитость.
Артистка воспитывает дочь от коллеги по сериалу Владимира Жеребцова. Панина исполнила в «Физруке» роль учительницы Татьяны Чернышовой, а ее супруг сыграл бывшего молодого человека героини.
В последнее время актриса перестала публиковать посты с отцом ребенка и выходить с ним в свет. Поклонники заподозрили, что в семье произошел разлад. В соцсетях артистке задают вопросы о личной жизни, но пока она отказывается от комментариев.
Актриса родилась в семье рабочих. Отец знаменитости работал в шахте, а мать — на птицефабрике. В 2003 году Анастасия переехала из Северо-Задонска в столицу, где поступила в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко и начала служить в труппе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Здесь она и познакомилась с будущим мужем. Жеребцов и Панина играли в спектакле «Ромео и Джульетта». Пара поженилась в 2009 году, а 28 июня 2010 у супругов родилась дочь.