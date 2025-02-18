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Звезда «Интернов» ищет девушку в Англии через приложения для знакомств

Актер Дмитрий Шаракоис сейчас проживает в Лондоне, где подрабатывает официантом и строителем
Дмитрий Шаракоис
Дмитрий ШаракоисИсточник: Starface

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность благодаря роли Бори Левина в сериале «Интерны», ищет девушку через приложение для знакомств. Об этом сообщает Super.ru.

Одна из пользовательниц соцсети Threads рассказала, что наткнулась на профиль артиста в дейтинг-приложении. Она написала ему сообщение с текстом: «Ищешь Любовь Михайловну», — из-за чего была заблокирована артистом.

По данным издания, Шаракоис также пытается искать вторую половину через TikTok: он публикует ролики, в которых призывает заинтересованных в отношениях с ним девушек писать в личные сообщения.

Сейчас, отмечает Super.ru, Шаракоис проживает в Лондоне, где подрабатывает официантом и строителем. Издание утверждает, что актер «Интернов» завершил актерскую карьеру.

В последний раз Дмитрий принимал участие в съемках фильма «Тетрис» от Apple TV. Он сыграл Сергея, чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР. Премьера драмы с Никитой Ефремовым в главной роли состоялась 31 марта 2023 года.