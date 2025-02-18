Звезда «Интернов» ищет девушку в Англии через приложения для знакомств

В последний раз Дмитрий принимал участие в съемках фильма «Тетрис» от Apple TV. Он сыграл Сергея, чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР. Премьера драмы с Никитой Ефремовым в главной роли состоялась 31 марта 2023 года.