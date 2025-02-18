Звезда «Интернов» ищет девушку в Англии через приложения для знакомств

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность благодаря роли Бори Левина в сериале «Интерны», ищет девушку через приложение для знакомств. Об этом сообщает Super.ru.
Одна из пользовательниц соцсети Threads рассказала, что наткнулась на профиль артиста в дейтинг-приложении. Она написала ему сообщение с текстом: «Ищешь Любовь Михайловну», — из-за чего была заблокирована артистом.
По данным издания, Шаракоис также пытается искать вторую половину через TikTok: он публикует ролики, в которых призывает заинтересованных в отношениях с ним девушек писать в личные сообщения.
Сейчас, отмечает Super.ru, Шаракоис проживает в Лондоне, где подрабатывает официантом и строителем. Издание утверждает, что актер «Интернов» завершил актерскую карьеру.
В последний раз Дмитрий принимал участие в съемках фильма «Тетрис» от Apple TV. Он сыграл Сергея, чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР. Премьера драмы с Никитой Ефремовым в главной роли состоялась 31 марта 2023 года.
Ранее звезда «Интернов» Ильин пришел на премьеру вместе с 72-летним отцом.