Брат Данилы Козловского рассказал о помощи актера жителям Курской области

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.