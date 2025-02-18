Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге черно-белое видео, на котором запечатлела Юру Борисова и своего мужа Андрея Кончаловского во время ужина и беседы.
«Пару лет назад написала одному парню в телеге, что круче Юры сегодня не знаю артиста. По-прежнему стою на своем! А премии — это мелочи, вся жизнь впереди», — призналась 51-летняя артистка.
Высоцкая также оценила талант своего коллеги, с которым снималась вместе в проекте Кончаловского «Хроники русской революции». Она отметила, что Борисов обладает уникальным даром партнерства. По словам актрисы, номинант на премию «Оскар» — тот человек, с которым всегда происходит «химия».
«Это же такая вещь — необъяснимая, неуловимая. Да и просто — отдельный талант, талант партнерства. А Юра Борисов и этим талантом наделен в полной мере. Смотришь на него и веришь абсолютно, что никто в ответ на тебя так не посмотрит, как он смотрит на тебя в эту самую секунду. Не важно, на съемочной площадке или просто, когда болтаем за столом», — сказала Высоцкая.
Она добавила, что Борисова любит камера, и это заметно как в его ранних работах, так и в последних. Высоцкая отметила, что с каждым новым проектом ее коллега становится «только круче», и призвала всех порадоваться его успеху.
«Камера оператора — это увеличительное стекло, через которую видны самые дальние закоулки души, и вот она, душа Борисова, загадочная и прекрасная. А вообще, давайте порадуемся беспрецедентному моменту. Российский актер выступает на общемировой сцене как самостоятельный художник. Не как часть команды фильма на иностранном языке и не как голливудский актер русского происхождения!» — высказалась артистка.
Напомним, Юру Борисова номинировали на американскую премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за участие в фильме «Анора». Церемония награждения состоится 2 марта.
Ранее Юра Борисов появился на вручении британской кинопремии BAFTA, на которую также был номинирован. Однако награду в категории «Лучший актер второго плана» забрал Киран Калкин.