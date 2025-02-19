«Подслушано в Рыбинске», «Сергий против нечисти», «Искатели истины» — эти сериалы объединяет комедийная мистика, которая так популярна среди зрителей. Раскроем сюжет каждого проекта и исследуем, в чем секрет популярности.
«Подслушано в Рыбинске»
Показ ироничного триллера стартовал на Premier и START 30 января, за считанные дни завоевав симпатии зрителей. Популярность «Подслушано в Рыбинске» объяснима не только сочетанием детектива и мистики. Хотя напомним сюжет: провинциальный журналист Юрий Мальцев внезапно начинает видеть грядущие преступления. Попытки раскрыть их приводят к тому, что за героем начинает гоняться местная полиция. Компанию Мальцеву составляет парень убитой девушки Саша по прозвищу Ширмик. В поисках истины они попадают в комические ситуации.
Главные роли в сериале достались Тимофею Трибунцеву и Рузилю Минекаеву. Первый зарекомендовал себя как артист с большой буквы, которому особенно удаются трагикомические образы. Можно вспомнить драму «Снегирь», проекты «Дети перемен» и «Дорогой родственник». Коллега Трибунцева Рузиль Минекаев обладает не слишком внушительной фильмографией, но ярко ворвался в кинематограф благодаря криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте». Критики отмечают, что сложился новый актерский дуэт, который вполне может войти в историю кино.
«Паранормальный Веллингтон»
Новозеландский сериал «Паранормальный Веллингтон» — спин-офф фильма Тайки Вайтити «Реальные упыри». Главные действующие лица здесь — полицейские Миноуг (Майк Миноуг) и О'Лири (Карен О'Лири). Вайтити стал исполнительным продюсером, а его коллега по «упырям» Джемейн Клемент выступил в роли режиссера.
Абсурдистская комедия, снятая в жанре мокьюментари, рассказывает о событиях, которые происходят уже после оригинального сюжета. В полиции Веллингтона создается новый отдел по борьбе с паранормальными явлениями, куда попадают О'Лири и Миноуг. На протяжении четырех сезонов «Паранормального Веллингтона» невозмутимая парочка будет усмирять привидения, ухаживать за демонами и участвовать во всяких сомнительных ритуалах.
«Искатели истины»
Британский телесериал для поклонников комедийного дуэта — Ник Фрост и Саймон Пегг. Только если обычно главную роль исполняет Пегг, то тут основное внимание уделено персонажу Фроста Гасу Робертсу. Гас служит инженером-монтажником в телекоммуникационной компании, а в свободное от работы время пускается на поиски сверхъестественного по всей Британии.
Персонажу повезло, что начальник Дейв (Пегг) постоянно отправляет его в отдаленные уголки страны, чтобы провести новую сеть 6G. Обычно в таких местах и происходит самое страшное и таинственное. А вот с кем не сложилось, так это с новым напарником, которого зовут Элтон Джон (Самсон Кае) — парень не жалует соцсети. Также в компанию вливается странноватая особа Астрид (Эмма Д'Арси), и уже втроем ребята начинают исследовать загадочные происшествия. «Искатели истины» — забавный и легкий сериал, с большим количеством отсылок к поп-культуре.
«Сергий против нечисти»
Хулиганский фэнтезийный боевик про борца с современными сказочными персонажами вышел на Kion в январе 2022 года. Поп-расстрига Сергий (Роман Маякин) ведет асоциальный образ жизни — сквернословит, язвит и злоупотребляет спиртным. Но кроме того, Сергий по всей Москве охотится на разнообразную нежить. Уничтожая какого-либо представителя мифической фауны, он получает солидное вознаграждение.
После убийства очередной ведьмы на Сергия выходит капитан полиции Екатерина Земцова (Лукерья Ильяшенко). К рассказам монаха о нечистой силе она относится со скепсисом, пока не сталкивается с ней сама. Катя становится напарницей монаха и не только. Проект «Сергий против нечисти» получил три сезона, и герои уже успели повстречаться с Кощеем Бессмертным, Змеем Горынычем, Лешим и Ягой. В июле 2024 года стартовали съемки четвертого. В нем борцам с нечистью предстоит отправиться в Казань, куда их приведут новые сведения о родителях Кати, пропавших 20 лет назад.
«Агентство “Локвуд и компания”»
Проект Netflix, основанный на серии фантастических романов британского писателя Джонатана Страуда, вышел в январе 2023 года. Действие приключенческого детектива происходит в Лондоне, где произошло нашествие призраков. Никто из взрослых их не видит, поэтому разбираться с проблемой предстоит подросткам. 16-летняя Люси Карлайл (Руби Стоукс) — одна из тех, кто может взаимодействовать с привидениями. Из провинции она переезжает в Лондон, где встречается с эксцентричным Энтони Локвудом (Камерон Чепмен) и его другом Джорджем Каримом (Али Хаджи-Хешмати).
Втроем ребята образуют свое собственное агентство по охоте на привидения и вступают в борьбу не только с потусторонними силами, но и с бюрократической системой. Несмотря на благосклонность критиков и высокие оценки зрителей, «Агентство "Локвуд и компания"» не стали продлевать на второй сезон.
«Охотники за призраком»
Вслед за многосерийным детективом Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске», но на Okko, стартовали «Охотники за призраком» Дмитрия Тюрина. Жанр, в котором снята эта история, близок к триллеру. Хотя чудаковатые напарники с не менее странным реквизитом, которые то и дело сталкиваются со сверхъестественным, дают повод считать проект мультижанровым, в том числе с юмористической составляющей. Некоторые зрители уже сравнили сериал одновременно и с «Ночным дозором», и с «Очень странными делами».
Но раскроем сюжет. 14-летний Женя (Вадим Филипченков) после пожара попадает в больницу. Бывший следователь по имени Максим (Алексей Маклаков) сообщает ему, что у него погибла мама. Мальчик не верит, потому что видит ее. Тогда Максим рассказывает Жене о том, что он и его немой помощник Лысый (Арсений Касперович) — охотники за привидениями, и прямо сейчас они пытаются поймать опасного призрака, который вселяется в людей. Именно из-за него произошла трагедия и другие преступления. Женя присоединяется к команде, чтобы отомстить за маму.