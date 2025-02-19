Но раскроем сюжет. 14-летний Женя (Вадим Филипченков) после пожара попадает в больницу. Бывший следователь по имени Максим (Алексей Маклаков) сообщает ему, что у него погибла мама. Мальчик не верит, потому что видит ее. Тогда Максим рассказывает Жене о том, что он и его немой помощник Лысый (Арсений Касперович) — охотники за привидениями, и прямо сейчас они пытаются поймать опасного призрака, который вселяется в людей. Именно из-за него произошла трагедия и другие преступления. Женя присоединяется к команде, чтобы отомстить за маму.