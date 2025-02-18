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Звезда «Очень странных дел» пожаловался, что устал играть злодея

Актер Бауэр заявил, что не хочет больше сниматься в ролях антагонистов
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл БауэрИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что готов распрощаться с ролью главного злодея сериала «Очень странные дела» Векны. Его слова передает People.

Бауэр признался, что устал играть антагониста, и даже обсуждал это со своим психотерапевтом.

«Он [психотерапевт] сказал: “Нам нужно убедиться, что ты выделишь время на себя, когда будешь работать дальше”. А я повернулся к нему и сказал: “Если честно, я не думаю, что буду играть еще одного плохого парня”», — поделился артист.

Актер, используя нецензурное выражение, сообщил, что роль Векны его «достала». Перед съемками, отмечает Deadline, артисту приходилось гримироваться восемь часов.

Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли Векны («Очень странные дела»)
Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли Векны («Очень странные дела»)

«Это было потрясающее путешествие, и я был рад присоединиться к сериалу с четвертого сезона. Но я определенно готов повесить весь этот латекс и пожелать ему скользящего прощания», — отметил артист.

В ноябре стало известно, что финальный сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Точная дата премьеры по-прежнему не сообщалась.