43-летняя Джессика Альба снялась в крошечном бикини после развода

Голливудская актриса Джессика Альба продемонстрировала фигуру в купальнике после объявления о разводе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
43-летняя звезда стояла перед камерой в светлом крошечном бикини с изображением растений, которое дополнила бордовой кепкой, солнцезащитными очками и плетенными тапками на платформе. Актриса также надела массивные браслеты. Альба была запечатлена с распущенными волосами на фоне ванной комнаты.
В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе звезды с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика официально объявила о разводе с мужем.
Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.
Альба признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим.
Ранее 43-летняя Джессика Альба показала лицо без макияжа и фильтров после новости о разводе.