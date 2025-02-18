Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

43-летняя Джессика Альба снялась в крошечном бикини после развода

Актриса выложила фото в купальнике в соцсети
43-летняя Джессика Альба снялась в крошечном бикини после развода
43-летняя Джессика Альба снялась в крошечном бикини после разводаИсточник: Газета.Ru

Голливудская актриса Джессика Альба продемонстрировала фигуру в купальнике после объявления о разводе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда стояла перед камерой в светлом крошечном бикини с изображением растений, которое дополнила бордовой кепкой, солнцезащитными очками и плетенными тапками на платформе. Актриса также надела массивные браслеты. Альба была запечатлена с распущенными волосами на фоне ванной комнаты.

В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе звезды с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика официально объявила о разводе с мужем.

Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.

Альба признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим.

Ранее 43-летняя Джессика Альба показала лицо без макияжа и фильтров после новости о разводе.