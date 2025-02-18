Звезда «Холопа» рассказала о тяжелом разводе с отцом дочери

Актриса Ольга Дибцева рассказала в интервью «СтарХиту» о тяжелом разводе с отцом дочери. По признанию звезды «Холопа», она проделала большую работу над собой ради ребенка.
«Был трудный развод, трудный раздел имущества, это был для меня челлендж, работа над собой, над своей гордыней. Мне пришлось наступить себе на горло, где-то вообще себя полностью принизить, много обид побороть. Но я понимаю, что если у тебя с человеком общий ребенок, то вы вместе навсегда. Нельзя лишать дочь отца, даже если тебе этот мужчина очень не нравится. Мы в процессе выстраивания взаимоотношений, но уже есть хорошие результаты», — отметила артистка.
Знаменитость была замужем за бизнесменом Романом Бочаровым. Дибцева познакомилась с ним на тренинге у психолога. Артистка тогда переживала болезненный разрыв отношений с экс-возлюбленным и не была готова к новому роману, поэтому не обратила внимания на предпринимателя. Через несколько лет пара вновь встретилась у того же специалиста, они обменялись телефонами и начали общаться. Позже Дибцева вышла замуж за Бочарова, а 26 декабря 2019 года родила от него Серафиму.
В сентябре 2023 года знаменитость опубликовала фото с супругом и призналась, что они решили расстаться из-за отсутствия любви. А 13 февраля 2024 года актриса родила дочь Василису от своего нового возлюбленного, которого зовут Евгений.
Ранее звезда «Холопа» пожаловалась на преследования сталкерши.