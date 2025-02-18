Звезда «Холопа» рассказала о тяжелом разводе с отцом дочери

«Был трудный развод, трудный раздел имущества, это был для меня челлендж, работа над собой, над своей гордыней. Мне пришлось наступить себе на горло, где-то вообще себя полностью принизить, много обид побороть. Но я понимаю, что если у тебя с человеком общий ребенок, то вы вместе навсегда. Нельзя лишать дочь отца, даже если тебе этот мужчина очень не нравится. Мы в процессе выстраивания взаимоотношений, но уже есть хорошие результаты», — отметила артистка.