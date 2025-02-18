Место действия переносится в город Варанаси, где бродячая труппа, куда входит герой Марка Эйдельштейна, выступает перед восторженными индусами. Персонажи сменяются, как в калейдоскопе, перетекая из одной локации в другую. Кто-то поет, кто-то читает сказки и почти все танцуют, и параллельно этому героиня Киселевой пытается отыскать свою мать. Экстравагантное арт-хаусное кино, где каждый может найти какие-то свои смыслы, погружаясь в фантастическую индийскую атмосферу.