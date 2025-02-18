18 февраля Марку Эйдельштейну исполняется 23 года. Актер родился в 2002 году в Нижнем Новгороде, окончил Школу-студию МХАТ и за достаточно короткий срок построил карьеру в отечественном кино. Успех «Аноры» Шона Бэйкера вывел Марка на международный уровень, причем если в 2024-м его назвали «русским Шаламе», то в этом году уже голливудскую звезду принимают за Эйдельштейна.
При этом характеры персонажей Марка Эйдельштейна отличаются разнообразием, и нельзя сказать, что он заложник одного амплуа. В фильмографии артиста есть проекты, где он играет неуверенного подростка, обаятельного сироту и парня с генетическим заболеванием. Расскажем о наиболее ярких образах молодой звезды.
«Смычок», Арсений
Одну из первых главных ролей Марк сыграл в сериале «Смычок». Его герой Арсений планирует поступить в консерваторию Санкт-Петербурга. В поезде, следующим из Пятигорска, персонаж знакомится с Лерой (Кристина Кучеренко), которая просит его пронести небольшой сверток. Увидев, как девушку арестовывают, Арсений смывает содержимое свертка в унитаз.
Пути Арсения и Леры пересекаются вновь: она и ее дружок приходят к нему с требованием компенсировать ущерб, и скрипачу приходится стать кладменом. Основной конфликт истории состоит в противостоянии между карьерой обычного музыканта и криминальным миром, полным опасностей и легких денег.
«Жар-птица», Манди
В центре сюжета картины Романа Михайлова «Жар-птица» — актриса и танцовщица Саша (Александра Киселева), мама которой уехала в Индию и осталась там в какой-то секте. Свою историю героиня рассказывает фотографу и сводному брату Леше (Илларион Маров), и он предлагает отправиться в экзотическую страну на поиски Сашиной матери.
Место действия переносится в город Варанаси, где бродячая труппа, куда входит герой Марка Эйдельштейна, выступает перед восторженными индусами. Персонажи сменяются, как в калейдоскопе, перетекая из одной локации в другую. Кто-то поет, кто-то читает сказки и почти все танцуют, и параллельно этому героиня Киселевой пытается отыскать свою мать. Экстравагантное арт-хаусное кино, где каждый может найти какие-то свои смыслы, погружаясь в фантастическую индийскую атмосферу.
«Наступит лето», Дэн
Полнометражный игровой дебют режиссера Кирилла Султанова «Наступит лето» — это полная противоположность «Жар-птице». Черно-белый криминальный триллер повествует о детдомовце Никите (Микита Воронов), который бежит от правосудия в Москву. Там он знакомится с мажором-сиротой Дэном, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу.
Никита быстро вливается в новую компанию, но однажды происходит событие, ставящее под сомнение искренность Дэна. В этой мрачной и суровой картине Марк Эйдельштейн воплотил образ жестокого манипулятора, избалованного своим положением, но глубоко несчастного внутри. Он пытается купить любовь и преданность, забывая, что их нельзя приобрести за деньги.
«Фарма», Антон
В этом многосерийном драмеди Эйдельштейн играет 18-летнего Антона, страдающего от миодистрофии — генетического заболевания, в результате которого атрофируются мышцы. Парень не отчаивается и пытается жить полноценной жизнью. Но местные чиновники отказывают его семье в дорогом лекарстве, аргументируя это тем, что в бюджете нет денег.
Старший брат Антона предприимчивый Миха (Никита Павленко) организует собственное производство препарата. Объединившись с местными бандитами, он ворует химическое оборудование и создает подпольную лабораторию. Несмотря на легкий тон повествования, «Фарма» поднимает серьезные темы и освещает проблему доступа тяжелобольным людям к дорогостоящим, но жизненно необходимым лекарствам.
«Монастырь», Юра
Второй сезон скандального сериала «Монастырь» будет полностью посвящен герою Марка Эйдельштейна — молодому послушнику Юре. После долгих лет, проведенных в монастыре, он переезжает в Москву, чтобы поступить в университет. Молодой человек попадает в мегаполис, где его ждут новые знакомства и старые семейные проблемы.
Съемки продолжения нашумевшей драмы стартовали в ноябре 2024-го, выход запланирован на текущий год. По словам режиссера Сергея Попова, сюжет исследует то, как вера возможна в современном мире. На экран вернутся: отец Варсонофий (Филипп Янковский), его жена Ольга (Светлана Иванова) и их дочь Алиса (Диана Енакаева).
«Мистер и миссис Смит», Смит
Марк появится во втором сезоне сериала видеоплатформы Amazon «Мистер и миссис Смит». Эйдельштейн стал первым актером, участие которого в съемках новых серий подтверждено, он сыграет мистера Смита.
В первом сезоне сериала главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин, но их возвращение в продолжении не ожидается. Не так давно появилась информация, что компанию Марку Эйдельштейну может составить Софи Тэтчер, которую можно было увидеть в фильме ужасов «Еретик».
Сериал «Мистер и миссис Смит» снят по мотивам одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В первом сезоне Гловер и Эрскин получили работу в шпионской организации и должны были притворяться парой. При выполнении задания между ними возникли настоящие чувства.