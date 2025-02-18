49-летняя Милла Йовович в откровенном образе снялась для журнала

На одном из кадров 49-летняя знаменитость позировала, сидя на стуле. Она надела черное платье с облегающим верхом и юбкой из лент с люверсами, а также остроносые туфли на шпильках. При этом наряд полностью обнажал ее ноги. Кроме того, артистка предстала перед камерой в полупрозрачных голубом и коричневом платьях.