«Золотое дно», 2 сезон
Снятая в духе прославленных «Наследников» драма «Золотое дно» — о том, как родственники готовы перегрызть друг другу горло в борьбе за власть, — запланирована на второй сезон. История семьи Градовых не закончена, там вовсю кипят страсти, в шкафах погромыхивают скелеты, и чей самый главный — пока не ясно. Пока родственники-акционеры дерутся между собой, их активы пытается отжать крупный бизнесмен.
Известно, что к своим ролям вернутся Юлия Снигирь (в обновленном образе блондинки) и Алексей Гуськов, Павел Попов и Наталья Вдовина. Из новоприбывших — Сергей Горошко, Лидия Вележева, Даниил Страхов, Игорь Верник. Над сценарием вновь работали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссерское кресло занял Илья Ермолов.
Когда и где: дата выхода ожидается, Иви и Start.
«Казанова», 2 сезон
Антон Хабаров вернулся к роли харизматичного и многоликого авантюриста Игоря Апрельцева. После трагического финала первого сезона «Казановы» прошло два года, но Игорь по-прежнему артистично дурит головы дамам любого возраста и достатка. Наш пройдоха зализал раны у очередной пассии в Ленинграде и направился в Москву. И время выбрал для этого самое подходящее. На дворе 1980 год, и в нарядной, готовящейся к Олимпиаде столице можно сорвать куш побольше.
Во втором сезоне опять появились героини Светланы Ходченковой и Екатерины Шпицы, а новых персонажей исполняют Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Наталья Рогожкина и Евгения Дмитриева.
Когда и где: март, Первый канал и Кинопоиск.
«Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»
Многоопытный герой Андрея Смолякова снова в деле. После событий сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» отставному майору Черкасову и его коллегам предстоит расследовать убийства граждан, выигравших в лотерею. Следаки столкнутся с невероятными махинациями, связанными с государственными лотереями. Атмосферу 1983 года создавали на Мосфильме, где возвели целую телестудию «Мослото».
В «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» вернется Марина Александрова и вся муровская гвардия (Ольга Лерман, Андрей Мерзликин, Александр Голубев, Сергей Угрюмов). К ним присоединятся Игорь Верник, Кирилл Кяро, Мария Мацель, Александр Самойленко, Светлана Иванова.
Когда и где: дата выхода ожидается, Okko и Первый канал.
«Метод», 3 сезон
В третьем «Методе» следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) вновь будет использовать свои нетипичные методы охоты на маньяков. На этот раз без привычной помощницы в исполнении Паулины Андреевой, зато с целой командой преступников, которые прекрасно разбираются в психологии таких же, как они сами. Самая талантливая среди банды Меглина — героиня Анны Савранской по имени Лера.
К актерскому составу нового сезона присоединились также Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Эльдар Калимулин. Режиссерское кресло занял постановщик первого сезона Юрий Быков.
Когда и где: осень, Кинопоиск.
«Черное облако», 2 сезон
Во втором сезоне психологического триллера «Черное облако» создатели обещают еще больше мистики и загадок. Зрителей ждет сюрприз: в продолжении появятся персонажи, погибшие в первом сезоне. Вернется и героиня Марии Мацель, осознавшая, что ее подавленный гнев приводит к сокрушительным последствиям. Режиссер Карен Оганесян рассказал, что его интересует именно природа черного облака: что его зарождает и что приводит к той разрушительной злости, которая копится внутри.
В актерском составе сплошь звезды: Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Алексей Розин, Кирилл Кяро, Анна Снаткина, Кузьма Котрелев и Дарья Коныжева.
Когда и где: дата выхода ожидается, Okko.
«Лихие», часть 2
Еще один сериал Юрия Быкова, который мы ждем в 2025 году, — вторая глава криминальной драмы «Лихие». В названии совместили «лихие девяностые» с фамилией главных героев — Лиховцевых, отца и сына, попавших в бандитскую группировку. Артем Быстров играет егеря, который, чтобы прокормить семью, становится киллером. В помощники он берет своего сына Женьку. Проходит время, и повзрослевший Женя уже не задает себе вопросов: можно ли стрелять в людей. Ответ дня него очевиден.
В продолжении саги продолжится история Жени, которого в разных возрастах играют три замечательных актера: Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и Евгений Ткачук.
Когда и где: дата выхода ожидается, Okko и Start.
«Фишер», 2 сезон
Во втором сезоне атмосферного криминального детектива резкий и крутой Иван Янковский и скромный и интеллигентный Александр Яценко опять будут играть в кошки-мышки с неуловимым маньяком. Помогать им на этот раз будет Ирина Старшенбаум. Сюжетные детали держатся в тайне, известно лишь, что события продолжения «Фишера» разворачиваются в середине 1990-х.
В режиссерском кресле Сергея Тарамаева и Любовь Львову сменил постановщик «Смычка» Александр Цой. Актерский состав, как и в прошлом сезоне, на высоте: вернется Андрей Максимов, а среди вновь прибывших — Александра Ребенок, Дарья Верещагина, Алексей Агранович и Степан Девонин.
Когда и где: дата выхода ожидается, Wink.
«Почка», 3 сезон
Дерзкая и витальная антигероиня в исполнении Любови Аксеновой перла как таран сквозь первые два сезона «Почки». Могла умереть, но выжила. Попутно организовала подпольную клинику трансплантологии, обманула с десяток людей, а некоторым даже помогла.
В третьем сезоне криминального драмеди Кустова заняла место своей начальницы (Ирина Розанова), севшей в тюрьму. Внезапно оказалось, что там может оказаться и сама Наташа. Есть мизерный шанс выпутаться, за него-то упорная девица и схватится изо всех сил.
К своим ролям в продолжении сериала вернутся все неоднозначные, но полюбившиеся персонажи в исполнении Дмитрия Лысенкова, Николая Фоменко, Алексея Розина и Антона Филипенко.
Когда и где: март, Kion.
«Триггер», 4 сезон
О планах на четвертый сезон «Триггера» сообщили на презентации третьего. Подробности сюжета продолжения сериала про обаятельного психотерапевта, использующего нестандартные методы лечения, пока неизвестны. Скорее всего, провокатора Артема Стрелецкого в исполнении Максима Матвеева ждут очередные проблемные пациенты и новые загвоздки в собственной жизни. Надеемся, что в конце концов ему удастся наладить отношения с отцом (Игорь Костолевский) и бывшей женой (Светлана Иванова).
Когда и где: ориентировочно в 2025 году, Кинопоиск.
«Монастырь», 2 сезон
Во втором сезоне «Монастыря» послушник Юра (Марк Эйдельштейн) будет осваиваться в шумной Москве, встанет на электросамокат, познакомится с сестрой-блогеркой и попробует распутать все семейные тайны. Отца Варсонофия (Филипп Янковский) тоже ждут серьезные перемены, но он не изменит своему призванию — помогать людям.
К своим ролям вернутся Светлана Иванова и Диана Енакаева, а пополнят актерский состав Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова. Режиссером нового сезона и соавтором сценария стал Сергей Попов.
Когда и где: дата выхода ожидается, Кинопоиск.
«Мажор», 5 сезон
События пятого «Мажора» разворачиваются после приключений героев в фильме «Мажор в Дубае». Харизма Павла Прилучного вновь сворачивается и разворачивается в роли, которая с ним плотно ассоциируется, — Игоря Соколовского, наследника олигарха, ставшего сотрудником полиции. В продолжении истории, длящейся уже десять лет, Мажору предстоит разобраться со своими чувствами и выпутаться из хитрой аферы. Юмор, южное солнце и детективные загадки прилагаются.
Создатели обещают, что пятый сезон окажется жизнерадостнее и динамичнее предыдущего. В ролях — Павел Чинарев, Анна Цуканова-Котт, Александр Обласов и Елизавета Шакира.
Когда и где: ориентировочно в 2025 году на Кинопоиске.
«Художник», 2 сезон
Популярный ретро-детектив, полюбившийся читателям Кино Mail еще три года назад, возвращается с новым сезоном. События продолжения «Художника» разворачиваются в 1946 году. В столице происходит несколько дерзких ограблений, оказавшихся при ближайшем рассмотрении лишь прикрытием для крушения советского атомного проекта. Пока следователь Рудаков (Виктор Добронравов) открывает охоту за шпионами, Люся (Марина Александрова) пытается жить честно и по закону. Но однажды ей придется вновь стать частью жестокого преступного мира. Героев ждут сложные интриги и смертельные противостояния в атмосферной послевоенной Москве.
К своим ролям вернутся Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев и Сергей Газаров, а новых персонажей сыграют Олег Фомин, Константин Лавроненко и Федор Лавров. Режиссерское кресло вновь займет Тимур Алпатов.
Когда и где: дата выхода ожидается, телеканал «Россия».
В 2025-м также ждем продолжений российских сериалов:
- «Открытый брак», 2 сезон
- «Два холма», 3 сезон
- «Жизнь по вызову», 4 сезон
- «Кибердеревня», 2 сезон
- «Волшебный участок», 2 сезон
- «Молодежка. Новая смена», 2 сезон
- «Нереалити», 2 сезон