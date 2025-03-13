Еще один сериал Юрия Быкова, который мы ждем в 2025 году, — вторая глава криминальной драмы «Лихие». В названии совместили «лихие девяностые» с фамилией главных героев — Лиховцевых, отца и сына, попавших в бандитскую группировку. Артем Быстров играет егеря, который, чтобы прокормить семью, становится киллером. В помощники он берет своего сына Женьку. Проходит время, и повзрослевший Женя уже не задает себе вопросов: можно ли стрелять в людей. Ответ дня него очевиден.