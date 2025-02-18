Хабенский поделился воспоминаниями о Евгении Добровольской: «Большая актриса»

Художественный руководитель МХТ также рассказал, что в последнее время, когда Евгении было нелегко, в театре все ей помогали. В том числе, на сцене, когда актриса изредка выходила к зрителям: «Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле “Космос”, где вообще ни секунды передышки, — вспомнил в беседе с aif.ru Хабенский. — А когда репетировали, просто просила: “Можно я здесь лишний раз не буду вставать?..”. В день прощания многие справедливо говорили о ней хорошие слова. Женя была очень большой актрисой. И остается ею. Слава Богу, есть записанные спектакли, есть фильмы. И интервью, в которых видно, как она нестандартно мыслила и отвечала на вопросы».