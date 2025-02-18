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Названо имя вероятной партнерши Эйдельштейна в «Мистере и миссис Смит»

Стало известно, кто может исполнить главную женскую роль во втором сезоне сериала
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн

Софи Тэтчер ведет переговоры о том, чтобы сняться вместе с Марком Эйдельштейном во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит», сообщают источники Deadline.

Если сделка состоится, то зрители увидят совершенно новых персонажей, отличающихся от тех, которые были представлены в первом сезоне, где главные роли исполняли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Их игра привнесла особую динамику и химию в сюжет, и теперь фанаты с нетерпением ждут, как новые актеры справятся с этой задачей.

Премьера первой части сериала состоялась в 2024 году и сразу же привлекла внимание зрителей благодаря своему уникальному сюжету. История вращается вокруг двух незнакомцев, которые вынуждены притворяться супругами, работая шпионами. В ходе сюжета герои сталкиваются с опасностями, которые угрожают не только их миссиям, но и их взаимопониманию и доверию друг к другу.

Ранее Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках.