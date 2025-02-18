Названо имя вероятной партнерши Эйдельштейна в «Мистере и миссис Смит»

Софи Тэтчер ведет переговоры о том, чтобы сняться вместе с Марком Эйдельштейном во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит», сообщают источники Deadline.
Если сделка состоится, то зрители увидят совершенно новых персонажей, отличающихся от тех, которые были представлены в первом сезоне, где главные роли исполняли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Их игра привнесла особую динамику и химию в сюжет, и теперь фанаты с нетерпением ждут, как новые актеры справятся с этой задачей.
Премьера первой части сериала состоялась в 2024 году и сразу же привлекла внимание зрителей благодаря своему уникальному сюжету. История вращается вокруг двух незнакомцев, которые вынуждены притворяться супругами, работая шпионами. В ходе сюжета герои сталкиваются с опасностями, которые угрожают не только их миссиям, но и их взаимопониманию и доверию друг к другу.
Ранее Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках.