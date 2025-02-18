Названо имя вероятной партнерши Эйдельштейна в «Мистере и миссис Смит»

Если сделка состоится, то зрители увидят совершенно новых персонажей, отличающихся от тех, которые были представлены в первом сезоне, где главные роли исполняли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Их игра привнесла особую динамику и химию в сюжет, и теперь фанаты с нетерпением ждут, как новые актеры справятся с этой задачей.