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Номинированные на «Оскар» режиссеры жалуются на проблему с деньгами

Режиссер «Бруталиста» заявил, что большинство режиссеров-номинантов на «Оскар 2025» столкнулись с финансовыми трудностями
Брэйди Корбет
Брэйди КорбетИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Брэйди Корбет признался, что ничего не заработал на фильме «Бруталист», который является одним из фаворитов текущей гонки за «Оскар». Его слова передает Deadline.

«Мы заработали ноль долларов на двух последних фильмах, которые сняли. Да. Вообще-то, ноль. Нам пришлось жить на зарплату, полученную три года назад», — поделился постановщик.

Корбет рассказал, что большинство режиссеров, которые стали номинантами на «Оскар 2025», жалуются на проблему с деньгами.

«Я разговаривал со многими режиссерами, чьи фильмы номинированы в этом году, и они не могут заплатить за квартиру», — поделился режиссер.

По словам постановщика, нехватка денежных средств связана с тем, что режиссерам не платят за пресс-тур по продвижению фильмов. Он пояснил, что премьера «Бруталиста» состоялась на Каннском фестивале в сентябре прошлого года — и с тех пор, он ездит по миру, рекламируя свой фильм.

«Я занимаюсь этим уже шесть месяцев и имею нулевой доход, потому что у меня нет времени ходить на работу. Я даже не могу сейчас взяться за писательскую деятельность», — посетовал постановщик.

Фильм «Бруталист» претендует на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист». Кроме этого «Бруталист» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм.