Номинированные на «Оскар» режиссеры жалуются на проблему с деньгами

По словам постановщика, нехватка денежных средств связана с тем, что режиссерам не платят за пресс-тур по продвижению фильмов. Он пояснил, что премьера «Бруталиста» состоялась на Каннском фестивале в сентябре прошлого года — и с тех пор, он ездит по миру, рекламируя свой фильм.