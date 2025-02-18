В Казани пройдет Международный кинофестиваль «Победили вместе»

«Победили вместе» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Фестиваль создан по инициативе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран — участниц Второй мировой войны. В 2021 году киносмотру присвоили имя актера и режиссера Владимира Меньшова, который возглавлял его с 2015 года.