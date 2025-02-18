В Казани пройдет Международный кинофестиваль «Победили вместе»

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова пройдет в Казани в начале марта. На фестивале будут показаны российские и зарубежные фильмы, в том числе из стран БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«В Казани с 3 по 7 марта пройдет Международный кинофестиваль “Победили вместе” имени Владимира Меньшова. Студентам вузов и колледжей покажут серию фильмов с участием авторов, включая киноленты стран БРИКС с русскими субтитрами (Китая и Бразилии). Откроет киномарафон кинотеатр “Мир”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном будут представлены документальные фильмы. Так, 3 марта в кинотеатре «Мир» студентам покажут десятиминутный фильм «Блокадная книга рецептов» от режиссера Федора Бабенко, фильм «Дуэль. Финал» Сергея Головецкого, «Война. Женский род» Екатерины Толдоновой, а также фильм «Меня приводит в движение свет» Светланы Быченко о бережном отношении к природе.
«В кинозалах Казанского государственного университета культуры и искусств и Казанского государственного энергетического университета показы пройдут 3 и 4 марта, сообщили организаторы. Кроме того, в КазГИК режиссер Сергей Головецкий проведет для студентов мастер-класс по теории документального кино», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ноябре 2024 года XIX Международный кинофестиваль «Победили вместе» проходил в Сочи. Он объединил кинематографистов из 36 стран мира и 12 регионов России.
«Победили вместе» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Фестиваль создан по инициативе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран — участниц Второй мировой войны. В 2021 году киносмотру присвоили имя актера и режиссера Владимира Меньшова, который возглавлял его с 2015 года.