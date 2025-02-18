Джуд Лоу разозлил фанатов правилом неприкосновенности на фан-встрече

«Не ожидал, что он такой замкнутый тип», «Я думала, что он хотя бы обнимет меня, потому что в прошлом знаменитости всегда так делали, но на фотографии между нами немного неловкого пустого пространства», «Не стоит тех денег, которые он взял. Наверное, из всех 20 фотографий (со знаменитостями на мероприятии) это была единственная, о которой я пожалел», «Он был в режиме конвейера. Ты говоришь свою двухсекундную реплику и идешь дальше», — обсудили поклонники.