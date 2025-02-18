Джуд Лоу разозлил фанатов правилом неприкосновенности на фан-встрече

На фан-конвенте MegaCon в Орландо Джуд Лоу вызвал недовольство поклонников. За 150 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей) фанаты рассчитывали на возможность обняться и пообщаться с актером, но вместо этого им разрешили лишь делать фотографии на расстоянии.
Это условие, по словам организаторов, установил сам Лоу. Кроме того, сообщается, что актер пришел на мероприятие не бесплатно и получил гонорар за участие. Поклонники были разочарованы, отметив, что другие звезды были более открытыми и дружелюбными.
«Не ожидал, что он такой замкнутый тип», «Я думала, что он хотя бы обнимет меня, потому что в прошлом знаменитости всегда так делали, но на фотографии между нами немного неловкого пустого пространства», «Не стоит тех денег, которые он взял. Наверное, из всех 20 фотографий (со знаменитостями на мероприятии) это была единственная, о которой я пожалел», «Он был в режиме конвейера. Ты говоришь свою двухсекундную реплику и идешь дальше», — обсудили поклонники.
Ранее в Кремле прокомментировали новости о фильме с Джудом Лоу в роли Путина.