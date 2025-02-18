Юлия Пересильд улетела с дочерьми из России: «Уже не чувствуешь радости»

«Проснулась сегодня с мыслью, что еще вчера усталость была такая, когда уже не чувствуешь ни радости, ни удовольствия… Вышла на веранду и увидела красоту вокруг, вспомнила, как вчера нас встретили на самолете отеля, как за пару минут расположили в номере и все приготовили, как быстро приготовили перекусить, а потом я вырубилась. Сейчас вижу, какие красивые домики здесь, каждая деталь продумана. Восстанавливаемся красотой, ромашковым чаем и заботой», — рассказала артистка.