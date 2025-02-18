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Юлия Пересильд улетела с дочерьми из России: «Уже не чувствуешь радости»

Актриса призналась, что отдыхает на Мальдивах
Юлия Пересильд улетела с детьми из России: "Уже не чувствуешь радости"
Юлия Пересильд улетела с детьми из России: "Уже не чувствуешь радости"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Юлия Пересильд улетела с детьми из России. Звезда сообщила об этом в личном блоге, признавшись, что выбрала для отдыха Мальдивы.

«Проснулась сегодня с мыслью, что еще вчера усталость была такая, когда уже не чувствуешь ни радости, ни удовольствия… Вышла на веранду и увидела красоту вокруг, вспомнила, как вчера нас встретили на самолете отеля, как за пару минут расположили в номере и все приготовили, как быстро приготовили перекусить, а потом я вырубилась. Сейчас вижу, какие красивые домики здесь, каждая деталь продумана. Восстанавливаемся красотой, ромашковым чаем и заботой», — рассказала артистка.

Знаменитость воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя: 15-летнюю Анну и 11-летнюю Марию. Пересильд в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и продолжают работать вместе.

С 2022 года актриса состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. Однако в 2024 году в сети появились слухи, что влюбленные расстались. Тройник стал выходить в свет без актрисы, не отвечая на вопросы журналистов о личной жизни.

Ранее дочери Юлии Пересильд поддержали ее на премьере фильма.