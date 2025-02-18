Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Эйфории» снова сменил имидж

Актер Джейкоб Элорди появился на публике в новом образе
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди продолжает удивлять своих поклонников смелыми экспериментами с внешностью. На этот раз он решился на радикальные изменения, сбрив бороду, которая ранее вызывала у поклонников смешанные чувства.

На Берлинском кинофестивале Элорди представил мини-сериал «Узкая дорога на крайний север». Актер появился на красной дорожке с бакенбардами, которые стали неотъемлемой частью его образа для фильма «Грозовой перевал», где он играет вместе с Марго Робби. Новый имидж вызвал любопытство у зрителей, которые начали гадать, как новая прическа и стиль могут повлиять на персонажа Элорди в фильме.

Это не первый случай, когда Джейкоб экспериментирует со своей внешностью. Ранее, на кинофестивале в Марракеше, он также поразил всех своим новым образом, отрастив волосы и бороду.