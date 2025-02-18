Звезда «Эйфории» снова сменил имидж

Звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди продолжает удивлять своих поклонников смелыми экспериментами с внешностью. На этот раз он решился на радикальные изменения, сбрив бороду, которая ранее вызывала у поклонников смешанные чувства.
На Берлинском кинофестивале Элорди представил мини-сериал «Узкая дорога на крайний север». Актер появился на красной дорожке с бакенбардами, которые стали неотъемлемой частью его образа для фильма «Грозовой перевал», где он играет вместе с Марго Робби. Новый имидж вызвал любопытство у зрителей, которые начали гадать, как новая прическа и стиль могут повлиять на персонажа Элорди в фильме.
Это не первый случай, когда Джейкоб экспериментирует со своей внешностью. Ранее, на кинофестивале в Марракеше, он также поразил всех своим новым образом, отрастив волосы и бороду.