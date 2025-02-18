13 февраля состоялась премьера многосерийного фильма Душана Глигорова «Аутсорс». Можно подумать, что это еще один сериал про «лихие» 90-е. Не это не совсем так. Главные герои — уже не привычные бандиты и группировщики, а тюремные надзиратели. Действие происходит в 1996 году, когда в стране еще не был наложен мораторий на смертную казнь.
В одну из тюрем особого режима в Петропавловске-Камчатском приезжает новый надзиратель Константин Волков (Иван Янковский). У героя рождается идея: привлечь к исполнению приговоров родственников жертв, жаждущих отмщения. Так появляется прибыльный бизнес, и поначалу система кажется Константину справедливой, но очень скоро Волков понимает, что правосудие и деньги — понятия абсолютно несовместимые.
Расскажем, что еще, похожее на «Аутсорс», посмотреть онлайн.
1. «Лихие»
В декабре 2024 года в онлайн-кинотеатрах вышла заключительная серия первой части сериала «Лихие», драмы Юрия Быкова. В основу сюжета легла реальная история участника группировки Евгения Демина (Егор Кенжаметов).
В 90-е егерь Павел Лиховцев (Артем Быстров) вместе с семьей переезжает из тайги в Хабаровск и становится участником банды. Позднее Павел втягивает в криминальные дела и старшего сына Женю. Со временем оба становятся киллерами ОПГ «Общак», которая контролировала территорию Дальнего Востока.
«Лихие» — проект, в котором не только ярко освещена тема бандитизма, но и сложных семейных отношений на фоне 90-х. Сериал выделяется на фоне остальных обилием жестоких сцен. Быков объяснил это тем, что хотел окончательно развеять мифы об этом времени и разрушить романтический образ преступников.
2. «Дети перемен»
Буквально следом за «Лихими» состоялась премьера семейной саги «Дети перемен» В центре сюжета — водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова), которая одна воспитывает троих сыновей. Действие разворачивается в неспокойные 90-е, и парни пытаются как-то устроиться в жизни.
Петр (Слава Копейкин), старший из сыновей, состоит в группировке и работает на криминального авторитета Сергея Михайловича. Для него власть сконцентрирована исключительно в рамках бандитского мира, где убийство человека считается обычным делом. Средний из братьев Юра (Макар Хлебников), наоборот, с криминалом никак не связан: он рисует афиши для кинотеатров и мечтает стать художником. Младший Руслан (Хетаг Хинчагов) занимается перепродажей дешевой китайской техники.
Взрослые уже успели ощутить на себе все «прелести» эпохи. Например, папа Юры Генрих лишается работы и уходит в запой, Флора готовит бутерброды с плавленным сыром и тертой морковью, так как есть особо нечего. Мать стремится создать теплые и доверительные отношения в семье, однако ее сыновья имеют совершенно разные интересы и свои секреты. Сериал строится именно на погружении во внутренний мир героев, которые столкнулись с новыми реалиями.
3. «Бык»
Время хаоса, бандитских разборок и полного отсутствия стабильности — главные особенности 90-х годов, ярко показанные в криминальной драме Бориса Акопова «Бык». Главный герой — отсидевший в тюрьме Антон Быков (Юра Борисов). Парню надо помочь матери и позаботиться о брате и сестре, его основной заработок — угон машин и участие в мелких разборках. Однажды после драки на рынке Быка забирают в полицию, где за него вступается криминальный авторитет Моисей (Игорь Савочкин). Он предлагает Антохе свободу в обмен на одну услугу.
Фильм отражает главные приметы того времени: нищету, страх, беззаконие, когда главная валюта — это сила. Быков мечтает вырваться, но слишком глубоко увяз в криминальных играх. Каждое его решение ведет к еще большим проблемам, а попытка найти выход из замкнутого круга оказывается смертельно опасной.
В 2019 году «Бык» был признан лучшим фильмом 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
4. «Хрустальный»
Офицер следственного комитета Сергей Смирнов (Антон Васильев) — главный герой мрачного детективного триллера «Хрустальный». Он получает задание раскрыть череду жестоких убийств в своем родном городе Хрустальный. Смирнов не был дома много лет, но теперь вынужден вернуться, хотя пытался вычеркнуть это место из своей памяти.
В поисках таинственного маньяка Сергею предстоит справиться с собственными травмами. Ведь он и сам выжившая жертва насилия. Теперь его горький опыт пригождается для дела, и расследование превращается в борьбу с призраками прошлого. Интересно, что сценарист сериала Олег Маловичко в детстве тоже пережил подобное. Его личная история и легла в основу сюжета «Хрустального».
5. «Трасса»
В центре сюжета психологического сериала-триллера «Трасса» — Светлана Незнамова (Карина Разумовская), судья из Санкт-Петербурга. Она отправляется на поиски приемной дочери Киры, которая уехала в Ставропольский край искать своих биологических родителей. Там же ранним утром 13-летняя Вита (Василиса Немцова) убивает мать и отца. После расправы девочка решает повеситься. Из петли ребенка вытаскивает сосед Виктор (Александр Ильин-мл.).
За дело берется местная следовательница Эльвира Бараева (Анна Михалкова). Дороги Светланы и Эльвиры в скором времени пересекаются. В ходе расследования женщинам удается узнать много страшных тайн трассы, которая проходит через курортные города Ставрополя.
Сценарий «Трассы» был написан Олегом Маловичко, который ранее работал над культовым «Методом» и сериалом «Хрустальный». Все серии поставил Душан Глигоров, снявший «Аутсорс».
6. «Большая поэзия»
Два друга, Леха (Алексей Филимонов) и Витя (Александр Кузнецов), работают охранниками инкассаторской службы. Их жизнь — это серые будни, строгий распорядок, перевозка чужих денег. Друзья прошли войну, которая изменила их жизни навсегда. Единственное спасение для ребят — это рэп. Они пишут тексты и ходят в поэтическую студию. У Лехи определенно есть творческие способности, но нет желания их развивать. У Вити все по-другому: есть сила воли, но нет таланта.
Время идет, а жизнь будто стоит на месте. Вместо того, чтобы придумывать новые рифмы, охранники ЧОПа решаются на ограбление банка. Теперь их жизнь — это бегство и страх. Они больше не могут вернуться назад, а впереди только неопределенность.
Фильм «Большая поэзия» напоминает классическую картину про бандитов, но с некоторым литературным флером. В 2019 году проект режиссера Александра Лунгина был отмечен двумя призами «Кинотавра», за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.