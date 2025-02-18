13 февраля состоялась премьера многосерийного фильма Душана Глигорова «Аутсорс». Можно подумать, что это еще один сериал про «лихие» 90-е. Не это не совсем так. Главные герои — уже не привычные бандиты и группировщики, а тюремные надзиратели. Действие происходит в 1996 году, когда в стране еще не был наложен мораторий на смертную казнь.