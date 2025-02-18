Александр Панкратов-Черный резко высказался об уехавших из РФ артистах

Народный артист России Александр Панкратов-Черный осудил в беседе с aif.ru артистов, которые критикуют Россию из-за границы.
«Да бабки у них закончились, вот и все объяснение! Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — заявил актер.
Панкратов-Черный также отдельно упомянул о юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом) и телеведущем Иване Урганте. Он напомнил об их знаменитых родственниках.
«У Галкина отец генерал, итить твою мать! Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» — начал артист.
От Ивана Урганта, продолжил Панкратов-Черный, он «абсолютно не ожидал такого». Он заявил, что бабушка телеведущего Нина Ургант была патриоткой России.
Ранее актер Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной.