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Александр Панкратов-Черный резко высказался об уехавших из РФ артистах

Актер раскритиковал коллег, покинувших страну
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-ЧерныйИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Александр Панкратов-Черный осудил в беседе с aif.ru артистов, которые критикуют Россию из-за границы.

«Да бабки у них закончились, вот и все объяснение! Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — заявил актер.

Панкратов-Черный также отдельно упомянул о юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом) и телеведущем Иване Урганте. Он напомнил об их знаменитых родственниках.

«У Галкина отец генерал, итить твою мать! Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» — начал артист.

От Ивана Урганта, продолжил Панкратов-Черный, он «абсолютно не ожидал такого». Он заявил, что бабушка телеведущего Нина Ургант была патриоткой России.

Ранее актер Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной.