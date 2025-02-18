Звезда «Хрустального» стала жертвой мошенника

После расставания с Иваном Роскошная выяснила, что она была не единственной его пассией: мужчина встречался с несколькими женщинами, которые тоже брали кредиты ради него. У него также есть жена Екатерина, которая в мае 2024 года родила ему дочь. До этого мошенник был священником, но был изгнан из церкви.