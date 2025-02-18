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Появился первый кадр нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея»

Премьера картины ожидается в 2026 году

В сети появился первый кадр нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Изображение опубликовал официальный аккаунт картины в социальной сети X (бывший Twitter).

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

На кадре изображен Мэтт Дэймон в образе Одиссея, главного героя грядущего исторического эпоса.

Известно, что, помимо Деймона, в фильме снимаются Том Холланд, Зендая, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Джон Бернтал и многие другие голливудские звезды. Премьера «Одиссеи» назначена на 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что режиссер Кристофер Нолан будет снимать фильм «Одиссея» на сицилийском острове. Он известен как «козий остров».