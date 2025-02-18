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Осудившую СВО актрису вырезали из нового российского фильма

Сцены с Юлией Ауг вырезали при финальном монтаже фильма «Огниво против Волшебной Скважины»
Юлия Ауг
Юлия Ауг

Сцены с осудившей специальную военную операцию (СВО) актрисой Юлией Ауг вырезали из новой музыкальной сказки «Огниво против Волшебной Скважины». Об этом «Ленте.ру» сообщила компания «ПрофиСинема».

«Ранее было заявлено участие в проекте Юлии Ауг, но в финальном монтаже картины ее не будет», — уточняет источник.

В качестве режиссера фильма по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена выступил Анджей Петрас. В актерском составе заявлены Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина и другие артисты. Выход картины запланирован на 2025 год. Известно, что проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

После начала СВО Ауг уехала в Прибалтику. В октябре 2024 года сообщалось, что актриса приехала в Россию «по личным делам».

«На данный момент нельзя сказать, что наступило хорошее время для возвращения в Россию. Никаких творческих планов у меня здесь нет. И, я думаю, больше никогда не будет», — пояснила она.

Юлия также заявила, что в России она «абсолютно отменена», и удивилась выходу сериала «Хор» с ее участием.