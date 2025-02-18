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«Мы знаем, что такое потеря»: звезда «Бриджит Джонс» о поиске любви в 55 лет

Рене Зеллвегер рассказала, что потери сделали ее другим человеком
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Сыгравшая популярную героиню Бриджит Джонс в одноименной серии фильмов актриса Рене Зеллвегер рассказала журналистке Саванне Гатри о поиске любви в 55 лет. Ее цитирует Page Six.

После череды романтических неудач, а также потери одного из своих лучших друзей, Зеллвегер, как и ее героиня, смогла обрести любовь — она встречается со звездой британского реалити-шоу Антом Анстедом, дружит с его детьми и, по словам друзей, водит минивэн.

Обладательница «Оскара» призналась, что может понять опыт своей овдовевшей героини.

«Все мы знаем, что такое потеря, что такое начинать все сначала и пытаться исцелиться, мы никогда не остаемся теми же людьми после потери, не так ли?» — говорит она.

В России 14 февраля состоялась премьера фильма «Бриджит Джонс. Без ума от маль­чишки». Это четвертая часть франшизы. По сюжету Бриджит 51 год, у нее двое детей, которых она воспитывает одна после того, как не стало ее мужа Марка Дарси. Бриджит влюбляется в мужчину сильно моложе нее, на чем строится сюжет комедии. Герой Хью Гранта также будет присутствовать в этой части.

Накануне 55-летняя звезда «Бриджит Джонс» появилась на обложке глянца.