«Мы знаем, что такое потеря»: звезда «Бриджит Джонс» о поиске любви в 55 лет

В России 14 февраля состоялась премьера фильма «Бриджит Джонс. Без ума от маль­чишки». Это четвертая часть франшизы. По сюжету Бриджит 51 год, у нее двое детей, которых она воспитывает одна после того, как не стало ее мужа Марка Дарси. Бриджит влюбляется в мужчину сильно моложе нее, на чем строится сюжет комедии. Герой Хью Гранта также будет присутствовать в этой части.