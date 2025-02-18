Режиссер «Пророка» назвал Юру Борисова уникальным актером

«Когда мы проводили пробы с Борисовым, мы еще щупали персонажа и пытались найти точки соприкосновения. Но происходила какая-то удивительная магия, когда приходит Юрец в футболке, в джинсах с бритой головой на пробы грима, костюма, и через час ты видишь Пушкина. И ты уже перестаешь видеть в нем Юру. Настолько у Юры есть талант преображаться», — поделился режиссер.