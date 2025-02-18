Режиссер «Пророка» назвал Юру Борисова уникальным актером

Режиссер Феликс Умаров в шоу «Креаторы» на платформе VK Видео поделился впечатлениями о работе с актером Юрой Борисовым над фильмом «Пророк. История Александра Пушкина».
Умаров назвал Борисова уникальным актером, который может меняться от фильма к фильму. По словам режиссера, для роли в картине «Кентавр» актер какое-то время работал таксистом. Кинематографист признался, что его притягивает такой ответственный подход и погружение в роль артиста.
«Когда мы проводили пробы с Борисовым, мы еще щупали персонажа и пытались найти точки соприкосновения. Но происходила какая-то удивительная магия, когда приходит Юрец в футболке, в джинсах с бритой головой на пробы грима, костюма, и через час ты видишь Пушкина. И ты уже перестаешь видеть в нем Юру. Настолько у Юры есть талант преображаться», — поделился режиссер.
Фильм «Пророк» рассказывает о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).