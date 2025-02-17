Дочь Умы Турман раскрыла неожиданные условия для актеров на прослушиваниях

Во время подкаста Happy Sad Confused звезда «Очень странных дел» рассуждала о том, как «граница между понятиями “артист” и “селебрити” стала чрезвычайно размытой» в эпоху социальных сетей, и о том, что некоторые продюсеры могут подбирать актеров, основываясь на количестве их подписчиков.