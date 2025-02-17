Дочь Умы Турман раскрыла неожиданные условия для актеров на прослушиваниях

Майя Хоук раскрыла неожиданные условия, которые выдвигают продюсеры и режиссеры актерам на прослушиваниях.
Во время подкаста Happy Sad Confused звезда «Очень странных дел» рассуждала о том, как «граница между понятиями “артист” и “селебрити” стала чрезвычайно размытой» в эпоху социальных сетей, и о том, что некоторые продюсеры могут подбирать актеров, основываясь на количестве их подписчиков.
«Я всегда хотела быть актрисой, привлекающей внимание своей работой, а не личностью. Но индустрия постоянно меняется, и ты должен меняться вместе с ней, понимая, что все эти границы стираются», — объяснила Хоук.
Майя отметила, что есть «замечательные, невероятные актеры», которыми она восхищается, но многим приходится просто пытаться найти свою опору в эти меняющиеся времена социальных сетей и публичного образа. Также она подчеркнула, насколько трудно сейчас реализовывать собственные проекты.
«Просто чтобы вы знали: если у вас больше определенного количества подписчиков, вы можете получить финансирование для фильма. А я хочу снимать фильмы. Но у меня нет такого количества фолловеров. Очень запутанная ситуация», — призналась Хоук.
По ее словам, многие режиссеры объясняли ей, насколько важно поддерживать активность в соцсетях.
«Они говорят: “Когда я провожу кастинг, продюсеры дают мне таблицу с количеством подписчиков, которых должен набрать актерский состав. Так что, если ты удалишь свой аккаунт, мы потеряем этих подписчиков, и мне придется подбирать других актеров с учетом этого фактора”», — рассказала Майя.
Тем не менее, Хоук подчеркнула, что в индустрии остаются режиссеры, обладающие достаточной свободой и независимостью, и ей посчастливилось поработать с тремя из них: Квентином Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Брэдли Купером («Маэстро») и Уэсом Андерсоном («Город астероидов»): «С ними можно действительно сосредоточиться на процессе съемок, не переживая о количестве фолловеров».