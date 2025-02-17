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Дочь Умы Турман раскрыла неожиданные условия для актеров на прослушиваниях

Майя Хоук рассказала о необычном требовании продюсеров к актерам
Майя Хоук
Майя ХоукИсточник: Legion-Media.ru

Майя Хоук раскрыла неожиданные условия, которые выдвигают продюсеры и режиссеры актерам на прослушиваниях.

Во время подкаста Happy Sad Confused звезда «Очень странных дел» рассуждала о том, как «граница между понятиями “артист” и “селебрити” стала чрезвычайно размытой» в эпоху социальных сетей, и о том, что некоторые продюсеры могут подбирать актеров, основываясь на количестве их подписчиков.

«Я всегда хотела быть актрисой, привлекающей внимание своей работой, а не личностью. Но индустрия постоянно меняется, и ты должен меняться вместе с ней, понимая, что все эти границы стираются», — объяснила Хоук.

Майя отметила, что есть «замечательные, невероятные актеры», которыми она восхищается, но многим приходится просто пытаться найти свою опору в эти меняющиеся времена социальных сетей и публичного образа. Также она подчеркнула, насколько трудно сейчас реализовывать собственные проекты.

«Просто чтобы вы знали: если у вас больше определенного количества подписчиков, вы можете получить финансирование для фильма. А я хочу снимать фильмы. Но у меня нет такого количества фолловеров. Очень запутанная ситуация», — призналась Хоук.

По ее словам, многие режиссеры объясняли ей, насколько важно поддерживать активность в соцсетях.

«Они говорят: “Когда я провожу кастинг, продюсеры дают мне таблицу с количеством подписчиков, которых должен набрать актерский состав. Так что, если ты удалишь свой аккаунт, мы потеряем этих подписчиков, и мне придется подбирать других актеров с учетом этого фактора”», — рассказала Майя.

Тем не менее, Хоук подчеркнула, что в индустрии остаются режиссеры, обладающие достаточной свободой и независимостью, и ей посчастливилось поработать с тремя из них: Квентином ТарантиноОднажды в… Голливуде»), Брэдли КуперомМаэстро») и Уэсом АндерсономГород астероидов»): «С ними можно действительно сосредоточиться на процессе съемок, не переживая о количестве фолловеров».