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Селена Гомес в эффектном платье с глубоким декольте появилась на кинопремии

Актриса блистала на красной дорожке британской премии BAFTA

Селена Гомес накануне посетила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Мероприятие состоялось в Лондоне в Royal Festival Hall. На красной дорожке 32-летняя актриса появилась в эффектном наряде.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Она надела платье в пол от Schiaparelli с глубоким декольте и бархатным лифом. Наряд был расшит камнями и стразами. Гомес также надела черные туфли-лодочки на шпильках и с открытыми пятками.

Звезда собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и губы. Образ актрисы дополнили украшения — массивные браслеты, серьги и кольца от Tiffany & Co.

Гомес была номинирована в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Эмилия Перес». Однако награду в этой категории забрала Зои Салдана, которая также сыграла в этом проекте.

Актрисы вместе поднялись на сцену, чтобы вручить награду в номинации «Лучший британский дебют». Гомес в этот момент попала в комичную ситуацию, так как случайно икнула и с трудом смогла произнести свою речь и объявить победителя.