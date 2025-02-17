Селена Гомес в эффектном платье с глубоким декольте появилась на кинопремии

Селена Гомес накануне посетила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Мероприятие состоялось в Лондоне в Royal Festival Hall. На красной дорожке 32-летняя актриса появилась в эффектном наряде.
Она надела платье в пол от Schiaparelli с глубоким декольте и бархатным лифом. Наряд был расшит камнями и стразами. Гомес также надела черные туфли-лодочки на шпильках и с открытыми пятками.
Звезда собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и губы. Образ актрисы дополнили украшения — массивные браслеты, серьги и кольца от Tiffany & Co.
Гомес была номинирована в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Эмилия Перес». Однако награду в этой категории забрала Зои Салдана, которая также сыграла в этом проекте.
Актрисы вместе поднялись на сцену, чтобы вручить награду в номинации «Лучший британский дебют». Гомес в этот момент попала в комичную ситуацию, так как случайно икнула и с трудом смогла произнести свою речь и объявить победителя.