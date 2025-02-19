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Павел Табаков рассказал, чего не хватает российскому кино

Актер порассуждал о разнице между российским и зарубежным кинопроизводством

Павел Табаков в интервью Кино Mail для рубрики #10вопросовзвезде поделился мнением о современном российском кино.

29-летний актер отметил, что, по его мнению, отечественное кино становится лучше. Единственное, чего ему сильно не хватает, — это качественной подготовки.

«Фильм “Железный человек” подготавливали два с половиной года, а сняли всего за девяносто дней», — отметил Табаков. Картину сделали в столь короткий срок из-за того, что был соблюден важный этап организации съемок.

По мнению актера, этот подход не свойственен отечественному кинопроизводству. «У нас такого нет, к сожалению», — признался Табаков.

В 2025 году в новой картине «По барам» актер сыграл не желающего взрослеть мужчину, который собирает школьных друзей, чтобы отметить 20-летие дружбы забегом по двадцати питейным заведениям Москвы. Сам Табаков признался, что редко участвует в бархоппинге.