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Звезда «Гарри Поттера» вспомнила о самом большом разочаровании во время съемок

Актриса Бонни Райт раскрыла, почему ее персонажа в фильмах о Гарри Потере так мало
Бонни Райт
Бонни РайтИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Бонни Райт раскрыла, что разочаровало ее в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Ее цитирует The Sun.

34-летняя Райт сыграла Джинни, младшую сестру братьев Уизли и одну из учениц школы чародейства и волшебства Хогвартс.

По словам актрисы, ее разочаровало и расстроило, что роль Джинни была сокращена и некоторые стороны характера ее персонажа не удалось раскрыть.

«Думаю, это заставило меня почувствовать некоторую тревогу или просто разочарование. Но в этих сценариях не было места большим изменениям, они прошли через миллион руководителей», — сказала актриса.

Сейчас, добавила Райт, она не принимает это так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут ее героиню плохо сыгранной.

«Позже я поняла, что на самом деле мне не дали хорошо сыграть ее. Так что на самом деле это была не моя вина», — говорит она.

Накануне звезду серии фильмов «Гарри Поттер» Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной.