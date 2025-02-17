Звезда «Гарри Поттера» вспомнила о самом большом разочаровании во время съемок

Актриса Бонни Райт раскрыла, что разочаровало ее в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Ее цитирует The Sun.
34-летняя Райт сыграла Джинни, младшую сестру братьев Уизли и одну из учениц школы чародейства и волшебства Хогвартс.
По словам актрисы, ее разочаровало и расстроило, что роль Джинни была сокращена и некоторые стороны характера ее персонажа не удалось раскрыть.
«Думаю, это заставило меня почувствовать некоторую тревогу или просто разочарование. Но в этих сценариях не было места большим изменениям, они прошли через миллион руководителей», — сказала актриса.
Сейчас, добавила Райт, она не принимает это так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут ее героиню плохо сыгранной.
«Позже я поняла, что на самом деле мне не дали хорошо сыграть ее. Так что на самом деле это была не моя вина», — говорит она.
Накануне звезду серии фильмов «Гарри Поттер» Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной.