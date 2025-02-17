Тома Хэнкса раскритиковали из-за скетча про сторонника Трампа

В новом выпуске шоу Хэнкс сыграл простака по имени Даг в кепке MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой» — лозунг Трампа). В миниатюре темнокожий ведущий признается, что согласен с мнением Дага по одному из вопросов и предлагает ему пожать руку. Когда телеведущий протягивает ладонь, то персонаж Хэнкса сначала вздрагивает и поднимает руки вверх, будто на него навели оружие.