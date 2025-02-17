Звезда ремейка «А зори здесь тихие…» Агния Кузнецова показала своего подросшего сына. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии.
«Приехали на съемку. Это будет огонь», — отметила знаменитость.
Артистка в 2019 году стала матерью. Она родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку танцовщик хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.
Актриса перестала публиковать фото с мужем и появляться с ним на светских мероприятиях. Звезда делится в соцсетях только моментами из жизни сына. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако звезда не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков о разводе.