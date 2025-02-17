Актер Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщает People.
16 февраля 87-летний актер посетил запись юбилейного выпуска передачи «Субботним вечером в прямом эфире» — SNL50.
Звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» был одет в черный пиджак, солнцезащитные очки и берет «Нью-Йорк Янкиз». Он представлял комика Адама Сэндлера.
«Леди и джентльмены, Адам Сэндлер», — сказал он.
В свою очередь, 58-летний Сэндлер заявил, что будет играть в честь Николсона.
«Джек сумел сегодня выбраться на люди! Люблю тебя, брат», — сказал артист со сцены.
Сэндлер и Николсон снялись в фильме «Управление гневом» в 2003 году.
Николсон никогда не вел «Субботним вечером в прямом эфире», но был ведущим во время празднования 40-летия комедийного шоу в 2015 году.
В последний раз Николсона сфотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года — тогда он смотрел, как «Лос-Анджелес Лейкерс» сражаются с «Мемфис Гриззлис» в плей-офф НБА. В том же году СМИ сообщали, что Николсон почти не выходит из дома и не общается со знакомыми.