Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет

В последний раз Николсона сфотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года — тогда он смотрел, как «Лос-Анджелес Лейкерс» сражаются с «Мемфис Гриззлис» в плей-офф НБА. В том же году СМИ сообщали, что Николсон почти не выходит из дома и не общается со знакомыми.