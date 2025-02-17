Дональд Трамп запретил детскую книгу Джулианны Мур

Актриса Джулианна Мур заявила в соцсети, что действующий президент США Дональд Трамп запретил ее детскую книгу «Клубничка с веснушками» («Freckleface Strawberry»).
Произведение Мур запрещено к распространению и чтению в школах, управляемых министерством обороны США.
«Клубничка с веснушками» — это полубиографичный рассказ, повествующий о семилетней девочке, которой не нравятся веснушки на лице. Героиня учится жить с ними и впоследствии понимает, что все люди разные.
По словам Мур, она написала эту книгу для своих и чужих детей, чтобы объединить человечество. Она напомнила, что обучалась в общеобразовательной школе для детей военнослужащих, а ее отец — ветеран Вьетнама.
Мур призналась, что опечалена. Она никогда не думала, что увидеть подобное в стране, где свобода слова и выражение мнений являются конституционным правом. Актриса заявила, что не видит ничего спорного в этой книге для ее запрета правительством США.
«Обидно осознавать, что такие же дети военных, как я, посещающие школу при DoDDE (“Department of Defense Dependents Education” — министерство образования для детей военнослужащих — перевод с английского “Газета.Ru”), не имеют доступа к книге, написанной кем-то, чей жизненный опыт похож на их собственный», — поделилась артистка.