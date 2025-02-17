Боярская эмоционально отреагировала на фото Козловского с пятилетней дочерью

Елизавета Боярская отреагировала на редкие фото Данилы Козловского со своей дочерью Одой-Валентиной. Актер опубликовал кадры в честь дня рождения наследницы — недавно ей исполнилось пять лет.
Одной из первых публикацию прокомментировала Боярская. Она удивилась, что дочь ее коллеги отмечает первый юбилей.
«Боже, уже 5! С днем рождения доченьки! Пусть будет самой счастливой!» — пожелала звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение».
Напомним, у Елизаветы Боярской и Данилы Козловского был непродолжительный роман, против которого выступал отец актрисы Михаил Боярский.
Известно, что актеры вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Позже они служили в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы и снимались в кино. Актеры были задействованы в картинах «Статус: Свободен» и «Пять невест».
Дочь Козловского родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Сейчас у него роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Боярская же счастлива в браке с Максимом Матвеевым, с которым воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.