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Боярская эмоционально отреагировала на фото Козловского с пятилетней дочерью

Актриса поздравила дочь коллеги и бывшего возлюбленного с днем рождения
Елизавета Боярская на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба

Елизавета Боярская отреагировала на редкие фото Данилы Козловского со своей дочерью Одой-Валентиной. Актер опубликовал кадры в честь дня рождения наследницы — недавно ей исполнилось пять лет.

Одной из первых публикацию прокомментировала Боярская. Она удивилась, что дочь ее коллеги отмечает первый юбилей.

«Боже, уже 5! С днем рождения доченьки! Пусть будет самой счастливой!» — пожелала звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

Данила Козловский с дочерью, фото: соцсети
Данила Козловский с дочерью, фото: соцсети

Напомним, у Елизаветы Боярской и Данилы Козловского был непродолжительный роман, против которого выступал отец актрисы Михаил Боярский.

Известно, что актеры вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Позже они служили в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы и снимались в кино. Актеры были задействованы в картинах «Статус: Свободен» и «Пять невест».

Дочь Козловского родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Сейчас у него роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Боярская же счастлива в браке с Максимом Матвеевым, с которым воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.