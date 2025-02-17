Боярская эмоционально отреагировала на фото Козловского с пятилетней дочерью

Дочь Козловского родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Сейчас у него роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Боярская же счастлива в браке с Максимом Матвеевым, с которым воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.