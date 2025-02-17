Гоша Куценко раскрыл подробности съемок детектива «Красный шелк»

В «Красном шелке» снимались популярные российские и китайские актеры. Исполнительница одной из главных ролей Чжэн Ханьи учится в Санкт-Петербурге, а других иностранных артистов продюсеры пригласили из Китая. Часть съемок проходила на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios. Как отметил Куценко, там целый город, построенный в разных эпохах. «Красный шелк», в свою очередь, снимался в Шанхае 1920−1930-х годов.