Гоша Куценко раскрыл подробности съемок детектива «Красный шелк»

Актер Гоша Куценко в интервью «Известиям» поделился подробностями съемок приключенческого детектива «Красный шелк», который 20 февраля выходит в широкий прокат. Заслуженный артист России сыграл Федора Корнилова, а также стал продюсером картины.
По словам Куценко, детектив, особенно приключенческий, — незаслуженно забытый жанр.
«Идея фильма принадлежит генеральному продюсеру Вадиму Быркину. Это малоизвестная страница российско-китайской истории. В 1928 году китайские коммунисты из-за опасной ситуации в своей стране, вынуждены были проводить свой шестой съезд в Подмосковье. Это исторический факт», — поделился актер.
В «Красном шелке» снимались популярные российские и китайские актеры. Исполнительница одной из главных ролей Чжэн Ханьи учится в Санкт-Петербурге, а других иностранных артистов продюсеры пригласили из Китая. Часть съемок проходила на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios. Как отметил Куценко, там целый город, построенный в разных эпохах. «Красный шелк», в свою очередь, снимался в Шанхае 1920−1930-х годов.
Ранее Гоша Куценко рассказал о планах сотрудничества с Юрой Борисовым.