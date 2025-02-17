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Звезда «Сумерек» в платье с глубоким декольте посетила премию BAFTA

Актриса Анна Кендрик вышла на красную дорожку в откровенном платье

Американская актриса Анна Кендрик появилась на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном образе. Снимки публикует Page Six.

Анна Кендрик
Анна КендрикИсточник: Legion-Media.ru

Фотографы запечатлели звезду «Сумерек» на красной дорожке в винтажном платье из кутюрной коллекции модного дома Georges Chakra. Наряд украшали глубокое V-образное декольте и длинный шлейф. Кроме того, знаменитость надела массивное колье с изумрудом, а визажисты при этом нанесли ей на лицо макияж в стиле smoky eyes.

Российский актер Юра Борисов также посетил премию BAFTA в костюме люксового бренда Louis Vuitton. Борисов был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду «Аноры» обошел его иностранный коллега, американский актер Киран Калкин, который выиграл приз за роль в фильме «Настоящая боль».