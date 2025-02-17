Звезда «Сумерек» в платье с глубоким декольте посетила премию BAFTA

Фотографы запечатлели звезду «Сумерек» на красной дорожке в винтажном платье из кутюрной коллекции модного дома Georges Chakra. Наряд украшали глубокое V-образное декольте и длинный шлейф. Кроме того, знаменитость надела массивное колье с изумрудом, а визажисты при этом нанесли ей на лицо макияж в стиле smoky eyes.