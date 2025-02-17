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Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в честь 47-летия

Актриса выложила фото без косметики в соцсети

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в честь 47-летия. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге, насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

Любовь Толкалина, фото: соцсети
Любовь Толкалина, фото: соцсети

Звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» продемонстрировала сделанное для журнала U magazine фото, на котором предстала в спущенной с плеч атласной рубашке. Также она распустила волосы и отказалась от декоративной косметики.

«Я решила, что именно этот возраст буду считать временем начала моего перехода, потому что именно сейчас осознаю, что очень сильно меняюсь», — указала в подписи знаменитость.

В декабре 2024 года Любовь Толкалина снялась в купальнике с глубоким декольте.