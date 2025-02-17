Гоша Куценко рассказал о планах сотрудничества с Юрой Борисовым

«Прочитал стихи Александра Сергеевича (Пушкина. — Ред.) для рекламы фильма. На меня мои наехали: “Что ты делаешь? Это же конкурент”. Я говорю: “Спокойно. Мы, артисты, друг друга не подводим. Если надо, помогаем”. Я связался с Юрой Борисовым, и мы с ним сейчас тоже делаем флешмоб», — поделился продюсер.