Гоша Куценко рассказал о планах сотрудничества с Юрой Борисовым

Номинант на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов поддержал фильм «Красный шелк», который выходит в широкий прокат 20 февраля. Об этом «Известиям» рассказал продюсер и исполнитель одной из главных ролей Гоша Куценко.
«У нас в фильме 12 персонажей, 12 подозреваемых в шпионаже. Но есть и 13-й, суперизвестный актер. И мы хотим, чтобы зритель подумал, кто же стал тринадцатым шпионом. Мы уже мечтаем о следующей картине», — отметил он.
Ранее Куценко принял участие в рекламной кампании фильма «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юра Борисов.
«Прочитал стихи Александра Сергеевича (Пушкина. — Ред.) для рекламы фильма. На меня мои наехали: “Что ты делаешь? Это же конкурент”. Я говорю: “Спокойно. Мы, артисты, друг друга не подводим. Если надо, помогаем”. Я связался с Юрой Борисовым, и мы с ним сейчас тоже делаем флешмоб», — поделился продюсер.