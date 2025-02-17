Скарлетт Йоханссон впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Скарлетт Йоханссон появилась на мероприятии, посвященном 50-летию скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире». На вечеринку актриса пришла со своим мужем, комиком Колином Жостом.
Звезда франшизы «Мстители» надела черное платье длины миди с глубоким декольте. Лиф и бретели наряда были усыпаны стразами. Также 40-летняя актриса выбрала серебристые босоножки на шпильках и с открытыми мысками.
Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж. Жост надел черный смокинг и белую рубашку с бабочкой.
Известно, что он работал над несколькими сценами юбилейного выпуска юмористического шоу, а жена появилась в одном из эпизодов с Ким Кардашьян, Аной Гастейер и Кристен Уиг.
Стоит отметить, что Йоханссон и Жост познакомились в 2006 году благодаря этому проекту. Тогда актриса стала ведущей шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а комик присоединился к команде сценаристов.
Однако их роман начался только спустя 11 лет. Звезд впервые заметили вместе после очередного выпуска комедийного шоу, в котором Йоханссон была приглашенным гостем. Вскоре после этого пара подтвердила свои отношения.
«Это место так много значит для меня. Здесь у меня так много друзей, и здесь я встретила любовь всей своей жизни», — говорила актриса в 2019 году, вновь появившись в качестве ведущей юмористической программы.
Звезды официально стали мужем и женой в 2020-м. Спустя год у них родился сын Космос. У актрисы также есть десятилетняя дочь Роуз, рожденная в ее предыдущем браке с французским журналистом Роменом Дориаком.